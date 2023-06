Suisse: Les contours de la loi sur le gaz se précisent

Le marché du gaz en Suisse n’est pas encadré par une loi spécifique. Mais plus pour longtemps. Le Conseil fédéral a présenté mercredi les grandes lignes de cette nouvelle législation qui doit «favoriser la transition vers le gaz renouvelable, mettre en place des règles claires pour les foyers et les grands clients, en ouvrant partiellement le marché, et augmenter la sécurité de l’approvisionnement», peut-on lire dans un communiqué.