Formule 1 – Les contours de la nouvelle Haas dévoilés

Hass a fait une nouvelle fois confiance aux pilotes Mick Schumacher et Nikita Mazepin. Leurs VF-22 (numéros 9 et 47) portent toujours les couleurs du sponsor russe Uralkali.

Sur le site motorsport.nextgen-auto, les spécialistes ont décrit en détail les nouvelles voitures Haas: «Certains détails ne sont pas sans rappeler le modèle montré par la FOM l’année dernière, et il est probable que l’aileron arrière, notamment, ne soit pas celui qu’embarquera la voiture.

Le museau semble entièrement nouveau par rapport aux concepts vus jusqu’ici, tout comme les pontons, bien plus affûtés. Aucune ouïe de refroidissement n’est visible sur la voiture, et il est donc probable que l’on redécouvre cette VF-22 lors des essais de Barcelone.»