Procès du 13-Novembre : Les «contradictions» de deux accusés examinées par la cour

Mardi, le tribunal s’est penché sur deux des accusés des attentats du 13 novembre 2015, dont un cuisinier du groupe État islamique devenu kamikaze.

«Pour un adultère, la sanction est la lapidation»

Face aux policiers, il proclamait toutefois que «rien» ne l’avait «choqué» en Irak et en Syrie. «Ce que j’ai pu voir là-bas, c’est l’islam qui fonctionnait, le bon islam», déclarait le Pakistanais. «Pour un adultère, la sanction est la lapidation. Les homosexuels, on les monte au sixième étage et on les jette dans le vide».