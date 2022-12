Formation professionnelle : Les contrats d’apprentissage n’ont jamais été autant résiliés

La Confédération connaît un record de résiliations du contrat d’apprentissage. Pour un expert, la peur et les crises actuelles expliquent ce phénomène.

Plusieurs raisons

Dans son édition du jour, le « Tages-Anzeiger » ( article abonné) révèle qu’il existe des différences conséquentes selon les professions. Alors que le nombre de résiliations du contrat d’apprentissage est très bas parmi les employés de commerce et les géomaticiens, il concerne la moitié des apprentis chez les étancheurs ou les plâtriers-constructeurs à sec. De manière générale, les professions artisanales semblent présenter des taux de résiliations plus élevés.

Marco Mettler, vice-directeur de Pro Juventute Suisse, explique que le nombre d’heures de consultation a augmenté depuis 2020. «Il s’agit de plus en plus du thème de la peur», précise l’expert qui ajoute que les nombreuses crises actuelles jouent aussi un rôle. «La crise climatique est omniprésente. Ensuite, il y a eu aussi la pandémie. Et maintenant la guerre en Ukraine, qui ne joue certes pas encore de rôle dans les chiffres actuels de la Confédération, mais qui pourrait marquer les classes d’âge futures», dit-t-il au journal alémanique.