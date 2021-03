Les contrefaçons coûtent des milliards de francs et des milliers d’emplois à la Suisse

Dégâts à l’image de marque et manques à gagner sont les principales conséquences de l’achats de faux produits, sans oublier dans certains cas des risques pour la santé.

Montres, appareils d’électro-ménager ou même médicaments peuvent être victimes de contrefaçons, et cela coûte très cher à la Suisse et à son économie. En 2018, des consommateurs du monde entier ont déboursé plus de 2 milliards de francs pour des produits «suisses» contrefaits pensant acheter un original, a indiqué mardi une étude inédite de l’OCDE réalisée sur mandat de l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI).

«Sur le long terme, le fléau de la contrefaçon menace la bonne réputation des entreprises helvétiques», a relevé l’IPI dans un communiqué, mardi. Car en plus de conséquences possibles sur la santé, ces faux causent des dommages économiques majeurs à l'économie suisse. Les entreprises helvétiques ont ainsi perdu près de 4,5 milliards de francs de chiffres d'affaires en 2018. L'industrie horlogère et le secteur des bijoux sont les plus touchés, avec une perte d’environ 2 milliards. L’industrie des machines, des équipements électriques et des métaux, n’a pas été épargnée, avec un manque à gagner de 1,2 milliard. La contrefaçon a aussi touché les vêtements et les chaussures arborant un label suisse.