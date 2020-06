Paris

Les contrefaçons étaient réalisées par des anciens salariés d’Hermès

Un procès particulier s’est ouvert mercredi: dix personnes, dont certaines travaillaient à l’époque pour la marque de luxe, avaient monté un atelier clandestin et écoulaient des sacs copiés avec un grand soin du détail.

En tout, les prévenus, aujourd'hui âgés de 30 à 61 ans, sont soupçonnés d'avoir réalisé chaque année au moins une dizaine de séries de 8 à 10 sacs Birkin, l'objet le plus vendu et le plus rentable de la marque, nommé ainsi car inspiré par l'actrice franco-britannique Jane Birkin. Le bénéfice annuel a été évalué à plus de 2 millions d'euros (2,1 millions de francs) – duquel il faut retrancher la rémunération de la «main d'oeuvre».