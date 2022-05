Vaud - Les contribuables vaudois devraient payer moins d’impôts, dès l’an prochain

Le texte «remercier concrètement les contribuables vaudois en baissant les impôts sur les personnes physiques de 5 points dès 2023» déposé par l’UDC Philippe Jobin a, sans surprise, donné lieu à de jolies passes d’armes entre la droite et la gauche au Grand Conseil, mardi. Il a finalement passé la rampe du Grand Conseil et est renvoyé directement au gouvernement, qui devra s’en emparer.

Du simple au double en Zurich et Vaud

Philippe Jobin a quant à lui défendu sa motion, chiffres à l’appui, rappelant que le canton avait réalisé un excédent brut de 668 millions de francs, en 2021. Il a encore relevé les disparités entre les cantons. Ainsi, un couple zurichois, marié avec deux enfants et au bénéfice d’un revenu brut de 150’000 francs est taxé à 5,89%, tandis qu’un couple vaudois, dans la même situation sociale et financière, est taxé à 10,96%.

Pour le député Ensemble à Gauche et POP Hadrien Buclin, «la baisse d’impôts profiterait avant tout aux revenus les plus élevés et creuserait les inégalités au sein de la population». Un avis partagé par son camarade de parti Marc Vuilleumier, lequel a jugé la motion «inique et cynique». Cela n’a pas empêché le Grand Conseil de se montrer favorable à cette dernière.