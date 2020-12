Tous sports : Les contributions à fonds perdu pour le sport rapidement versées

Les contributions à fonds perdu pour les clubs sportifs pourront être rapidement versées. Le Conseil fédéral a adopté vendredi l’ordonnance, qui entrera en vigueur samedi, régissant la procédure et les modalités de calcul.

Les mesures mises en place pour faire face à la pandémie de Covid-19 ont mis à mal les clubs sportifs qui jouent sans public depuis le 28 octobre, souligne le Conseil fédéral. Les clubs risquent donc de disparaître. La loi Covid-19 prévoit par conséquent d’octroyer des contributions à fonds perdu aux clubs professionnels et semi-professionnels en plus des prêts, permettant d’indemniser jusqu’à deux tiers des pertes subies dans le domaine de la billetterie.

Ces contributions sont assorties de conditions rigoureuses, comme la réduction de la masse salariale, la transparence totale concernant l’utilisation des montants reçus et l’obligation de poursuivre les efforts en faveur de la promotion de la relève et du sport féminin au moins dans la même mesure qu’avant la pandémie.

Plan de réduction de la masse salariale

Les clubs dont la masse salariale est inférieure de 30% à la moyenne doivent eux réduire de 10% et non de 20% le revenu annuel moyen des personnes qui gagnent un salaire supérieur à 148’200 francs. Le Conseil fédéral entend ainsi garantir que l’écart entre les clubs économiquement faibles et ceux plus solides ne se creuse pas pour ne pas compromettre l'équilibre au sein de la ligue.