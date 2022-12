France : Les contrôleurs de la SNCF en grève tout le week-end, 60% des TGV annulés

Week-end compliqué en perspective dans les gares françaises: une grève lancée par un collectif de contrôleurs a contraint la SNCF à annuler 60% de ses TGV et Intercités de vendredi à dimanche, et laisse craindre de nouvelles perturbations lors des fêtes de fin d’année. Les contrôleurs ont décidé de cesser le travail pendant tout le week-end pour réclamer une meilleure reconnaissance de leur statut.

«Au total, on est plus de 80% à être en grève et plus de 90% sur le TGV, c’est du jamais vu», a assuré à l’AFP, Nicolas Limon, membre du Collectif national ASCT (CNA), lancé en septembre sur Facebook, en dehors de tout cadre syndical, et qui compte aujourd’hui près de 3000 membres. Les syndicats (Unsa-Ferroviaire, SUD-Rail, CFDT-Cheminots et FO-Cheminots) ont depuis tous apporté leur appui au mouvement, à l’exception de la CGT-Cheminots.