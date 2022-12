États-Unis : Les copies de ces jumelles semblaient trop similaires pour être honnêtes

Accusées à tort d’avoir triché à un examen, des sœurs jumelles ont porté plainte contre leur université pour diffamation. Elles ont touché 1,5 million de dollars en guise de réparation.

Kellie et Kayla disent avoir souffert des rumeurs entourant cette affaire. Facebook

Non, Kayla et Kellie Bingham ne sont pas des tricheuses. C’est en tout cas la conclusion à laquelle un tribunal de Charleston (Caroline du Sud) est arrivé, le mois dernier. En 2017, les jumelles ont porté plainte contre l’Université médicale de Caroline du Sud pour diffamation. La raison? Deux semaines après la tenue d’un examen, l’institution avait accusé les deux jeunes femmes d’avoir triché, tant leurs copies respectives se ressemblaient. Cette allégation a profondément choqué Kayla et Kellie. «Mon cerveau surchauffait. Je sanglotais et je n’arrivais pas à croire ce qui était en train de nous arriver», raconte Kayla à Insider.

Les jumelles l’assurent: il était impossible pour elles de tricher. «Nous étions à plus d’un mètre l’une de l’autre», explique Kellie, qui ajoute que des écrans les empêchaient de se voir. Un surveillant a cependant affirmé avoir vu les deux étudiantes secouer la tête à plusieurs reprises, comme pour s’échanger des signaux. À un moment donné, l’une d’elles aurait même «plié» une feuille pour que sa sœur puisse la voir. «Nous ne faisions que hocher la tête en lisant une question sur nos écrans d’ordinateurs», assurent les jumelles, martelant qu’elles n’ont jamais échangé le moindre regard.

Convoquées devant le conseil de discipline, Kellie et Kayla ont expliqué que, depuis leur plus tendre enfance, leurs résultats scolaires étaient incroyablement similaires. Déclarées coupables de tricherie, les deux sœurs ont finalement été blanchies quelques jours plus tard. Mais le mal était fait. «Des murmures et des rumeurs ont circulé sur le campus, disant que nous avions été malhonnêtes», raconte Kellie. L’ambiance était si insupportable que les jumelles ont fini par changer d’université et même de plan de carrière: elles ont abandonné la médecine pour se consacrer au droit.

Lors du procès en diffamation que les Américaines ont intenté à l’institution, leur avocat a présenté au jury leurs résultats scolaires presque identiques. Un professeur a également confirmé que les deux sœurs avaient fourni exactement les mêmes réponses à un examen qu’il avait supervisé et lors duquel elles étaient assises chacune à un bout de la pièce. Enfin, une psychologue spécialisée dans la génétique comportementale et l’étude des jumeaux a expliqué qu’elle aurait été surprise si les Kayla et Kellie n’avaient «pas obtenu les mêmes résultats».

Le jury a finalement donné raison aux jumelles, qui ont reçu la somme de 1,5 million de dollars en guise de réparation. «Nous connaissions la vérité. On n’allait pas se laisser faire et laisser notre réputation être ruinée», se félicitent les deux Américaines, aujourd’hui âgées de 31 ans.