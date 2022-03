New York : Les coprésidents du Met Gala 2022 sont connus

On sait quelles personnalités entoureront Anna Wintour le 2 mai 2022 durant l’événement qui se déroulera au Metropolitan Museum of Art de New York.

Regina King, Ryan Reynolds, Blake Lively et Lin-Manuel Miranda (de g. à dr.) seront les coprésidents du Met Gala 2022. Imago

Après une édition 2020 annulée et une édition 2021 qui s’est déroulée en septembre et à laquelle Nicki Minaj avait dû renoncer, le Met Gala retrouve son mois de mai habituel en 2022. L’événement, organisé au profit du Anna Wintour Costume Center du Metropolitan Museum of Art de New York, se déroulera le 2 mai et «Vogue» a dévoilé le nom des personnalités qui le coprésideront.

Il s’agit de l’actrice et réalisatrice Regina King, des époux et acteurs Blake Lively et Ryan Reynolds ainsi que du compositeur, chanteur et acteur Lin-Manuel Miranda, à l’origine de la bande originale du dessin animé «Encanto». Le styliste Tom Ford, la rédactrice en chef de «Vogue» Anna Wintour et le patron d’Instagram Adam Mosseri seront une nouvelle fois les coprésidents d’honneur, précise le magazine.

En 2021, c’est Timothée Chalamet, Billie Eilish, Naomie Osaka et la poétesse Amanda Gorman, qui avait pris part à la cérémonie d’investiture de Joe Biden en janvier 2021, qui avaient été choisis pour être coprésidents du gala.