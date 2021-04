Changement climatique : Les coraux chypriotes en danger

Les écosystèmes marins chypriotes sont extrêmement menacés par le dérèglement climatique. L’écologiste marin Louis Hadjiannou lutte pour les protéger.

«Très sensibles»

Lorsqu’on évoque les coraux, on imagine la plupart du temps les récifs flamboyants de la mer Rouge, renfermant une faune aquatique variée et non aux fonds marins méditerranéens souvent plus ternes. «Quand je parle des coraux de Chypre, la plupart des gens me disent: «Nous avons des coraux à Chypre?"», s’amuse le chercheur de l’Institut national maritime.