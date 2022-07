Alimentation: Les cornichons poussent trop vite et n’entrent plus dans les bocaux

Juteux marché que celui des cornichons, qui poussent à vitesse grand V en période estivale. Chaque année, en Suisse, plusieurs tonnes d’entre eux deviennent rapidement trop grands pour être conditionnés en bocal, estime l’entreprise Reitzel, qui réceptionne à Aigle (VD), les récoltes de plus de 40 agriculteurs du pays, pour sa marque Hugo. Au-delà de douze centimètres, impossible de faire entrer ces cucurbitacées dans le récipient en verre.

«La taille d’un cornichon peut tripler en un jour. Malgré un passage régulier dans les champs, il y a toujours de petits concombres «hors calibres» que nous pressons ou coupons en rondelles et lamelles. Mais lors d’années exceptionnelles, avec de fortes chaleurs, le problème s’intensifie par l’effet de volume», explique Ophélie Stoeckli, membre de l’équipe marketing de la société.

Une «action de sauvetage»

Pour limiter davantage leur gaspillage, l’entreprise romande a lancé, mercredi dernier, une «action de sauvetage», en collaboration avec l’application anti-gaspillage Too Good To Go. Pour 2 francs symboliques, les consommateurs peuvent repartir avec 10 kilos de ces petits concombres.