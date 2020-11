Coronavirus en Suisse : Les coronasceptiques occupent de plus en plus la police

L’Office fédéral de la police (Fedpol) observe en ce moment une augmentation sérieuse du mécontentement, qui implique menaces et violence contre les fonctionnaires fédéraux.

Les coronasceptiques et les opposants aux mesures de lutte contre la propagation du Covid-19 occupent de plus en plus l’Office fédéral de la police (Fedpol). Les menaces contre les fonctionnaires fédéraux sont en augmentation.