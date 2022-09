Syrie : Les corps de 15 migrants retrouvés au large des côtes

Les autorités syriennes ont retrouvé les corps de 15 migrants au large de la ville portuaire de Tartous (nord-ouest), a indiqué jeudi le ministère des Transports, ajoutant que huit personnes ont été secourues. «15 personnes ont été retrouvées mortes et 8 survivants ont été transportés vers l’hôpital al-Bassel à Tartous», a déclaré le directeur général des ports syriens, Samer Kbrasli, dans un communiqué publié par le ministère des Transports.

«Selon des survivants, l’embarcation a quitté le port de Minié, dans le nord du Liban, il y a quelques jours», ajoute Samer Kbrasli, indiquant que les migrants sont issus de plusieurs nationalités, sans plus de précisions.

Recherche de survivants

Des équipes de secours tentent de rechercher d’autres survivants au large de Tartous, toujours selon le communiqué. En raison de la grave crise économique dans laquelle est plongée le Liban, des réfugiés syriens et palestiniens, ainsi que des Libanais ont tenté ces derniers mois de traverser la Méditerranée à bord d’une embarcation de fortune en direction de pays européens, notamment l’île de Chypre, située à 175 kilomètres des côtes libanaises.

En avril, le naufrage d’un bateau de migrants surchargé, pourchassé par la marine libanaise au large de Tripoli, (nord) avait fait six morts et provoqué une vive colère dans le pays en crise. Selon l’ONU, au moins 38 bateaux transportant plus de 1500 personnes ont quitté ou tenté de quitter illégalement le Liban par la mer depuis 2020.