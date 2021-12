Naufrage en Manche : Les corps de 16 victimes du naufrage rapatriés au Kurdistan d’Irak

Au moins 27 personnes, dont 16 Kurdes d’Irak, avaient péri dans le naufrage d’une embarcation en Manche le 24 novembre dernier.

Longues heures d’attente

Au moins 27 personnes ont péri dans le drame du 24 novembre, le plus meurtrier survenu en Manche, sillonnée quotidiennement par des migrants tentant de rallier les côtes anglaises à bord de fragiles embarcations.

Dans un terminal de l’aéroport d’Erbil, les familles ont attendu dans l’émotion l’arrivée des victimes, selon le photographe de l’AFP. Des dizaines de personnes, hommes, femmes et enfants, étaient présentes, certaines se serrant dans les bras. Des femmes, toutes de noir vêtues, se lamentaient sur la disparition d’un proche, une autre exhibait les photos d’un jeune homme.

Deux hommes secourus

Sur les corps retrouvés, 26 ont été identifiés en France: dix-sept hommes et sept femmes âgés de 19 à 46 ans, un adolescent de 16 ans et une enfant de 7 ans. Outre les seize Kurdes d’Irak, figurent également un Kurde d’Iran, trois Éthiopiens, une Somalienne, quatre Afghans et un Égyptien.