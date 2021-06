Golfe d’Aden : Les corps de 25 migrants retrouvés au large du Yémen

Deux jours après qu’un bateau bondé a chaviré, des pêcheurs ont récupéré lundi au moins 25 dépouilles dans les eaux du golfe d’Aden.

Il y a deux jours, un bateau transportant entre 160 et 200 personnes, selon les autorités locales, s’est renversé au large du Yémen. Au moins 25 corps ont été retrouvés lundi.

«Les pêcheurs ont retrouvé 25 corps dans la mer», près du détroit de Bab al-Mandeb et de Djibouti, a indiqué Jalil Ahmed Ali, ajoutant que le bateau s’était «renversé il y a deux jours et transportait entre 160 et 200 personnes». Le sort des autres personnes n’est pas connu.