Haute-Savoie (F) : Les corps de deux bébés retrouvés dans un logement

Appelés par une mère de famille en détresse psychologique, les gendarmes de Haute-Savoie (F) ont trouvé les corps de deux bébés dans un logement de Rumilly, le dimanche 1er janvier. L’un d’eux était momifié, l’autre à l’état de squelette, relate «Le Dauphiné libéré» . Les autopsies pratiquées ont pu établir qu’un des bébés était mort il y a au moins deux ans et qu’il était âgé d’environ 2 mois au moment du drame. Le décès du second n’a en revanche pas pu être daté.

La mère a été prise en charge par les secours avant d’être confiée aux gendarmes pour être placée en garde à vue, et une enquête pour homicides volontaires aggravés a été ouverte. Le père n’était pas sur place lors de l’intervention des forces de l’ordre. Selon le journal français, le couple vivait avec deux autres enfants, âgés de 3 ans et 18 mois, dans l’appartement de Rumilly, mais on ne sait pas à qui ils ont été confiés.