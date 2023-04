Ukraine: Les corps d'ennemis comme preuve ou monnaie d’échange

Le corps, déjà passablement décomposé, toujours dans son uniforme kaki et ses bottes noires, repose dans un petit coin de verdure non loin du village de Synykha, dans la région de Kharkiv, au nord-est de l’Ukraine. Le soldat est allongé sur le dos, sa chair est largement désintégrée et sa cage thoracique est à découvert, au milieu des restes de son uniforme. Un léger parfum de mort flotte.

Tué par une explosion

En échange d’une dépouille ukrainienne ou une preuve pour la justice

Portant des gants mais pas de masques, «Iouryst» et un autre membre de son unité ramassent le corps et le placent dans un sac blanc, avant de mettre le tout dans un grand sac noir. Ils vont l’emmener à Kharkiv, où il sera placé dans un wagon de train réfrigéré. Ensuite, il faudra recueillir des échantillons d’ADN pour l’identifier. Cela ne devrait pas être difficile, estime «Iouryst». «C’est la première fois que je vois des dents aussi parfaites», s’étonne-t-il.

Il explique qu’il a déjà ramassé plus de 400 corps de soldats russes ou prorusses dans la ville et autour de Kharkiv. Et que le travail macabre de ces volontaires est important. D’une part, ils collectent une monnaie d’échange pour récupérer des corps de soldats ukrainiens. D’autre part, ils ramassent des preuves qui pourront éventuellement servir devant un tribunal international. Enfin, ils réduisent ainsi les risques de contamination et de maladie.