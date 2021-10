Espagne : Les corridas exclues du chèque culture pour les jeunes

Alors que le chèque culture ne couvrira pas les corridas, la tauromachie fait partie du patrimoine culturel à défendre, même si elle divise les Espagnols.

Le «chèque culture» offert par le gouvernement de gauche espagnol aux jeunes de 18 ans ne couvrira pas les corridas, a indiqué jeudi le ministère de la Culture, s’attirant les foudres du monde de la tauromachie et de la droite. Au pays des «toros», le sujet agitait les réseaux sociaux et le gouvernement de coalition de Pedro Sanchez réunissant les socialistes – divisés sur le thème – et la gauche radicale de Podemos, vigoureusement opposée à la tauromachie.