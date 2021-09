Intempéries : Les côtes du Texas menacées par la tempête Nicholas

La tempête Nicholas, qui pourrait devenir un ouragan, devrait toucher les côtes américaines lundi. Les habitants sont appelés à suivre les mises en garde des autorités.

La tempête Nicholas qui fonce vers le Texas pourrait se renforcer en ouragan avant de balayer les côtes américaines, a averti lundi le centre national des ouragans. Située à une soixantaine de kilomètres de l’embouchure du Rio Grande, fleuve qui marque la frontière entre le Mexique et le Texas, la tempête Nicholas devrait toucher terre plus tard dans la journée.

Ce grand État du sud est habitué au passage de tempêtes et ouragans. Mais avec le réchauffement de la surface des océans, ces phénomènes deviennent plus puissants, selon les scientifiques. Ils font notamment peser un risque de plus en plus important aux communautés côtières victimes des phénomènes de vagues-submersions amplifiés par la montée du niveau des océans.