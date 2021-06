Méditerranée : Les côtes turques envahies par de la «morve de mer»

Une mousse visqueuse envahit le nord-ouest de la Turquie sous l’effet de la pollution et du réchauffement climatique. Les experts sont inquiets.

Une mousse visqueuse a envahi depuis plusieurs semaines les côtes du nord-ouest de la Turquie sous l’action combinée de la pollution et du réchauffement climatique, un phénomène qui préoccupe les défenseurs de l’ environnement .

Les mucilages, parfois surnommés «morve de mer», apparaissent lorsque des organismes végétaux vivant en suspension dans l’eau gonflent jusqu’à former une sorte de mucus jaunâtre qui recouvre de vastes pans de mer.

Outre les désagréments pour les riverains et les pêcheurs, les mucilages posent surtout un danger pour l’écosystème en bloquant notamment la lumière du soleil et en privant la flore et la faune sous-marines d’oxygène.