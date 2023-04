Twitter: Les «couches pédophiles» et autres fausses rumeurs fleurissent

Dessus, il avait entouré certains symboles faisant partie du dessin, en référence à une théorie du complot selon laquelle il s’agirait de signaux codés utilisés par les pédophiles. «Une fois que vous êtes vraiment réveillés, vous ne pouvez plus vous rendormir», a écrit Kennedy, dans un tweet qui a été vu des millions de fois. La fausse allégation s’est répandue comme une traînée de poudre sur d’autres plateformes telles que TikTok. Kimberly-Clark, la maison mère de Kleenex et Huggies, a dû faire face à une avalanche de messages haineux et d’appels au boycott.