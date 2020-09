Étude : Les couleurs suscitent des sentiments similaires partout

Une étude co-signée par l’Université de Lausanne a recensé les associations émotionnelles liées aux couleurs auprès de 4600 personnes venant de 30 pays. Les résultats indiquent que les gens du monde entier sont globalement du même avis.

Selon une étude, les gens du monde entier sont globalement du même avis. Le rouge représente l’amour, mais aussi la colère. Le jaune procure de la joie et le brun touche assez peu émotionnellement.

«Ces similitudes nous ont beaucoup surpris», a déclaré Domicele Jonauskaite, une auteure de l’étude, de l’Université de Lausanne, dans une interview accordée à Keystone-ATS. Les associations émotionnelles entre les sexes et les différents groupes d’âge ne diffèrent pas non plus.