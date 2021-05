Inspiration - Les coupes de cheveux les plus emblématiques des héroïnes de «Friends»

Scrutées pendant dix ans, les coupes de cheveux des héroïnes de «Friends» ont inspiré toute une génération de femmes et de jeunes filles dans le monde entier. Il se murmure même que le fameux dégradé de Jennifer Aniston était l’une des coupes les plus demandées dans les années 1990. À l’occasion de l’épisode spécial qui sera diffusé demain sur la plateforme américaine de streaming HBO Max, une sélection des coupes de cheveux les plus emblématiques de Rachel, Monica et Phoebe. Un vrai shot de nostalgie!