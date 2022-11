Vaud : Les couples de même sexe peuvent se marier dans les temples protestants

Depuis dimanche, les homosexuels peuvent se marier dans les temples vaudois. Le Synode s’est réuni vendredi et samedi, en session ordinaire avec à l’ordre du jour une révision du règlement ecclésiastique de l’Église évangélique réformée vaudoise. Ceci dans le but de permettre aux pasteurs de bénir tous les mariages civils, y compris ceux qui unissent deux personnes du même sexe.

La majorité des membres du Synode était acquise à cette cause, relate «24 heures». Mais il n’a pas été facile d’adapter le règlement pour le rendre conforme au nouveau droit suisse, en vigueur depuis le 1er juillet, qui permet aux couples du même sexe de se marier civilement. L’un des articles, intitulé «clause de conscience», qui doit permettre aux pasteurs de refuser de bénir un mariage homosexuel en fonction de leurs convictions théologiques personnelles, a suscité de longs débats. Car il existe bel et bien un risque de condamnation pénale pour les pasteurs qui refuseraient. Mais pour que la question soit définitivement tranchée, il faudra attendre un éventuel premier refus, qui ferait jurisprudence. À noter que l’Église catholique a aussi franchi le pas le 11 juin dernier, en rendant possible aux homosexuels de s’unir religieusement dans les églises catholiques de Suisse.