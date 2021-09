Votations fédérales du 26 septembre - Les couples homos auront-ils enfin les mêmes droits que les hétéros?

Vers le «OUI»

Selon le sondage «Tamedia/20 minutes», auquel ont participé 17’784 personnes, entre le 9 et le 10 août derniers, 64% des Suisses comptent accepter la modification du Code civil, et 35% de la population annonce vouloir glisser un «non» dans l’urne. Le camp des indécis est de 1%. L’objet est davantage soutenu en Suisse romande (66%) et en Suisse alémanique (64%) qu’au Tessin (58%). L’approbation est plus marquée en ville (69%) qu’à la campagne (61%), et le sondage révèle aussi que les jeunes sont plus nombreux à vouloir dire «oui» que les personnes âgées, de même que les femmes (71%) sont plus nombreuses que leurs homologues masculins (57%), rapporte «24 heures». La marge d’erreur est de 1,2%.