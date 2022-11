Sion : «Les coups de feu sont liés à la guerre entre deux gangs de bikers»

«C’était environ 3h30. Je voulais sortir du club et rentrer chez moi. Il y avait un attroupement à l’extérieur de l’établissement. Et j’ai entendu crier: «Personne ne sort.» Là, je me suis dit que quelque chose de grave était en train de se passer.» Présente devant la boîte de nuit sédunoise où deux à trois coups de feu ont été tirés dans la nuit de lundi à mardi, Melissa* décrit une situation de panique générale.