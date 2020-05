Coronavirus

Les coups pleuvent durant le confinement

Les services d'appels d'urgence font état, en Europe, d'une augmentation de 60% des appels de femmes victimes de violences conjugales pendant le confinement.

«Les signalements sont en hausse dans presque tous les pays», a souligné une experte de l'organisation, Isabel Yordi. L'agence des Nations Unies chargée de la santé sexuelle et reproductive (UNFPA) a estimé que 31 millions de cas supplémentaires de violences familiales seraient à déplorer dans le monde si le confinement se poursuivait encore six mois.

La branche Europe de l'OMS, qui s'étend de l'Atlantique au Pacifique et comprend 53 pays aussi hétéroclites que la Russie et Andorre, compte 1,6 million de cas officiels de maladie Covid-19 et près de 150'000 décès liés au virus, selon les chiffres de l'organisation. Avant l'épidémie, un quart des femmes et un tiers des enfants dans la région avaient été sujets à des violences au cours de leur vie. (nxp/afp)