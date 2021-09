Les coupures de courant étranglent la production en Chine

Chine : Les coupures de courant étranglent l’atelier du monde

La Chine est confrontée à des coupures d'électricité depuis plusieurs mois qui entravent le bon fonctionnement des usines, notamment en raison du prix du charbon.

Usines au ralenti, ouvriers qui «ne peuvent plus assurer une production normale», machines à l’arrêt: dans les usines du sud de la Chine, les coupures de courant menacent la croissance et affectent les chaînes d’approvisionnement. Les suspensions d’approvisionnement en électricité ont déjà frappé ces derniers mois quelque 20 provinces à des degrés divers.

Prix record du charbon

Travail de nuit

Dans la province du Guangdong (sud), parfois surnommée «l’atelier du monde» en raison de ses milliers d’usines de produits électroniques ou de textile, les coupures sont durement ressenties. Des machines sont mises à l’arrêt et des ouvriers doivent réduire leur temps de travail ou travailler uniquement la nuit, lorsque les restrictions sont plus souples. «On demande à nos sous-traitants d’avoir recours au travail de nuit ou de faire tourner leurs groupes électrogènes pour assurer la production», déclare à l’AFP Sherman Chan, directeur général adjoint d’Express Luck, un fabricant de téléviseurs basé à Shenzhen. «Mais étant donné qu’ils doivent investir des capitaux supplémentaires, nos coûts augmentent aussi.»

Retards de production

Ces frais en hausse mettent à rude épreuve les chaînes d’approvisionnement, déjà sous pression avec des carnets de commandes qui débordent en raison de la reprise économique en Occident. Résultat: du géant des snacks Toly Bread, jusqu’aux fournisseurs du constructeur automobile Tesla, nombre d’entreprises ont déjà annoncé des retards de production. A Dongguan, tentaculaire ville-usine où travaillent des millions d’ouvriers, beaucoup d’employés ont dû revoir leur emploi du temps. «Hier, on a dû travailler la nuit. Et c’est pareil aujourd’hui», déplore M. Cui, manutentionnaire dans une usine de chaussures contrainte de limiter sa production. «Bien sûr qu’on n’est pas contents. Mais on s’adapte aux horaires», explique-t-il, tout en refusant de révéler son nom complet.