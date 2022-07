Afrique du Sud : Les coupures de courant mettent à mal les entreprises

Coupures quotidiennes

Le pays est familier de ces délestages mais leur fréquence s’est intensifiée récemment. Jusqu’au stade 6 (sur une échelle de huit) pendant deux semaines en juillet, soit le pire niveau depuis fin 2019. Depuis, les coupures, moins nombreuses, restent quotidiennes et assombrissent l’humeur de cette fin d’hiver austral. Après des années de mauvaise gestion et de corruption, la société nationale Eskom est incapable de produire assez d’énergie pour subvenir aux besoins du pays. Ses centrales à charbon (80% de l’électricité en Afrique du Sud) sont vieillissantes, nécessitent des réparations.

Coût important

Chaque «stade» de privation d’électricité coûte au pays l’équivalent de près de 30 millions de fr. par jour, selon une déclaration gouvernementale en mars. Il en résulte une spirale désastreuse, affirme à lIsmail Fasanya, maître de conférences en économie à l’Université de Witwatersrand. «Les délestages entraîneront d’autres pertes d’emplois, ce qui entraînera une baisse de la production. Cela affectera les dépenses. Cela affectera encore plus la croissance», ajoute-t-il. Devoir acheter et faire fonctionner des générateurs représente un coût supplémentaire, décourageant certains de créer leur entreprise ou des étrangers d’investir, estime l’économiste.

Horizon solaire

Concurrence bienvenue

En attendant, il a estimé que la création d’une concurrence dans le secteur de l’énergie, avec de multiples opérateurs publics, comme cela existe dans des pays comme la Chine, ne serait «pas une mauvaise idée». «Nous devons utiliser tous les moyens disponibles et lever les obstacles réglementaires pour apporter davantage d’électricité sur le réseau dès que possible», a-t-il déclaré. Les experts en énergie et même Eskom, criblé de dettes, appellent le gouvernement à investir rapidement dans le renouvelable, en particulier le solaire, meilleur moyen de combler le déficit énergétique. «Cela permettrait de soutenir les petites entreprises et de réduire les pertes d’emplois», note M. Fasanya. Si on y arrive assez vite pour leur éviter de mettre la clé sous la porte.