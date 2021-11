Sida : Les courbes des infections ne baissent pas assez vite

Sans action dans l’urgence, «le sida pourrait tuer des millions de personnes dans les années à venir». L’Onusida tire la sonnette d’alarme et réclame davantage de prévention.

Inégalités fréquentes

Les «actions convenues ne sont pas menées à la vitesse et à l’échelle requises», selon le rapport. «Et les courbes des infections au VIH ne reculent pas assez vite.» Or «il n’y a pas de temps à perdre», d’autant que les systèmes de soin dans le monde ont été et sont encore mis à rude épreuve par l’épidémie de coronavirus. Le rythme du dépistage du VIH a diminué presque uniformément dans le monde, en raison de cette pandémie de Covid-19, ajoute l’ONU.

En outre, les inégalités subsistent. Par exemple, «en Afrique subsaharienne, les adolescentes et les femmes sont encore bien plus nombreuses que les hommes et les garçons parmi les personnes qui contractent l’infection», relève l’ONU, en soulignant que «la pauvreté et le manque de scolarisation sont d’autres redoutables obstacles aux services de santé».