Cyclisme: Les coureurs de la Vuelta pourraient vivre une expérience invraisemblable

Le souvenir de la Maladière

Toujours selon le média madrilène, aucune discussion n’a pour l’heure eu lieu entre les organisateurs du Tour d’Espagne et le club colchonero, propriétaire de l’enceinte. Les premiers cités ont toutefois annoncé vouloir instaurer une collaboration pérenne entre le football et le cyclisme et que ces deux sports s’associent à l’avenir afin de créer une tradition lors de l’ultime étape de la Vuelta.