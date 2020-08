Genève

Les cours d’eau pas tirés d’affaire, malgré les pluies

Les dernières précipitations ont redonné un peu d’oxygène aux rivières. Mais la situation menace de se dégrader.

Trois jours de pluie après plus d’un mois sans précipitations significatives: la météo du week-end dernier et du début de semaine a permis aux cours d’eau genevois de sortir d’une situation préoccupante.

Alors qu’entre le 1er et le 29 juillet, seuls 10 à 25 mm de précipitations avaient été enregistrés, les récents orages ont apporté entre 20 mm (au pied du Jura) et 60 mm (au pied des Voirons) d’eau, selon le suivi hydrologique des basses eaux du Canton, publié mercredi.

Des débits très bas

Toutefois, prévient François Pasquini, directeur du Service de l’écologie et de l’eau du canton de Genève, «on se retrouvera à la fin de la semaine avec des débits très bas, comme avant le 1er août». L’Aire, qui présentait la situation «la plus critique», enregistre ces jours un débit de 30 l/s, alors qu’en juillet, il était de 14 à 15 l/s, précise François Pasquini: «Ça tombe, mais il n’y a pas de stock derrière, on va se retrouver dans des conditions d’étiage (ndlr: débit minimal d’un cours d’eau) et aucune précipitation n’est prévue avant le milieu de semaine prochaine.»

Dès lors, avec des débits faibles et l’eau qui se réchauffe, la faune piscicole pourrait être affectée. «Le risque est le piégeage et l’échouage des poissons, en général dus à la rupture de la continuité de l’écoulement de l’eau, explique François Pasquini. De plus, particulièrement pour les salmonidés comme les truites et les ombres, la température devient un facteur de stress important dès 20 degrés, et létal au-dessus de 25 degrés.»