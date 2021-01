Les chercheurs, qui œuvrent dans les universités de Genève, de Saint-Gall, ainsi qu’à l’EPFL, se sont penchés sur 1459 étudiants de première année à l’université du bout du lac, à qui ont été proposés de manière aléatoire des cours obligatoires en ligne et d’autres en présentiel. Conclusion: le streaming a amélioré de 2,5% les résultats des examens des étudiants à haut potentiel, alors qu’il a détérioré de 2% ceux des étudiants avec des difficultés d’apprentissage. La constitution de ce fossé «est un fait dont les universités du monde entier devraient prendre note, car le coronavirus accélère le passage à l’apprentissage en ligne», a commenté Michele Pellizzari, codirecteur de la Geneva School of Economics and Management et coauteur de l’étude.