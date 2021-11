Ski alpin - Les courses de Coupe du monde de St-Moritz en danger

Swiss-Ski va tout faire pour «sauver» les épreuves grisonnes prévues mi-décembre et dont la tenue est fragilisée depuis l’apparition du variant Omicron.

Corinne Suter et les autres skieuses pourront-elles dévaler les pentes de St-Moritz? AFP

Les organisateurs des épreuves féminines de St-Moritz tremblent. Deux super-G doivent avoir lieu les 11 et 12 décembre prochain , dans la station grisonne. Mais la quarantaine de dix jours imposée aux voyageurs en provenance du Canada (entrée le 30 novembre à minuit) en raison du variant Omicron, met en danger la tenue de ces courses.

En effet, la C oupe du monde féminine se trouve actuellement à Lake Louise (Canada), où doivent se dérouler trois épreuves de vitesse , ce week-end (3 au 5 décembre). Le retour des athlètes en début de semaine prochaine en Europe – et leur quarantaine obligatoire de dix jours en raison des nouvelles mesures – rend impossible la tenue des courses , le week-end du 11 et 12 décembre.

«Les épreuves de St-Moritz ne sont pas annulées et nous sommes actuellement en train de faire tout notre possible pour les maintenir, souligne Hannes Hofer, responsable marketing de la Coupe du monde à Swiss-Ski. Parmi les possibilités envisagées, nous essayons d’obtenir une dérogation à la quarantaine pour les athlètes et l’entourage qui vivent dans une bulle sanitaire.»