Conditions de travail : Les coursiers de eat.ch bientôt considérés comme des postiers

La Commission fédérale de la poste considère les livraisons de nourriture de eat.ch comme une «activité postale». L'entreprise a déjà annoncé son opposition.

Les livraisons d'un repas ou d'un colis sont équivalentes, selon la PostCom. Urs Jaudas/Tamedia AG

La Commission fédérale de la poste (PostCom) a annoncé lundi qu'elle considère que les activités de l’entreprise de livraison de repas eat.ch «sont des activités postales au sens de la loi sur la poste». Elle ordonne ainsi à l'entreprise de s’enregistrer auprès de ses services d’ici au 1er novembre 2021.

Protection des employés

Cette décision est particulièrement importante pour les collaborateurs de ces entreprises qui ne sont soumis à aucune convention collective de branche et ne peuvent pas non plus invoquer la protection découlant de l’ordonnance de la PostCom relative aux exigences minimales, entrée en vigueur en 2019, indique le communiqué. Interrogée par «20 Minuten», une porte-parole d'eat.ch a indiqué que la société ferait appel de cette décision.

«Concurrence équitable»

La PostCom estime qu’«il est essentiel pour une concurrence équitable et durable que tous les prestataires de services postaux soient soumis à sa surveillance et à la législation en vigueur.» Sur le marché très concurrentiel des livraisons de repas, le fait que certains prestataires ne soient pas enregistrés «porte préjudice» aux autres entreprises. Les entreprises concurrentes comme Uber Eats et, depuis 2019, Smood sont également couvertes par la législation postale depuis décembre 2020.

Syndicat satisfait

Le syndicat Syndicom a salué cette décision et demande que l'entreprise «entame rapidement des négociations sur une CCT pour régler les conditions d’embauche» des livreurs. Celle-ci doit notamment empêcher que les coursiers «puissent être employés sur une base calculée à la minute, ce qui se produit de plus en plus fréquemment aussi en Suisse», a déclaré le syndicat.