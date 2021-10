Violence chez les jeunes : «Les couteaux symbolisent la masculinité et la domination»

Les crimes au couteau commis par les mineurs ont fortement augmenté depuis 2017, indiquent les statistiques suisses.

Mardi, un ado de 16 ans a dégainé un couteau dans le train reliant Lausanne à Genève-Aéroport, car il n’avait pas de billet quand le personnel des CFF l’a contrôlé. Le week-end dernier, deux jeunes hommes de 19 et 20 ans, ont été grièvement blessés à l’arme blanche, dans une gare zurichoise. La semaine dernière encore, deux jeunes Suissesses de 15 et 17 ans, ont commis un vol et une agression à Dübendorf, armées d’un couteau. Fin septembre, un jeune de 20 ans a été tué à Lausanne lors d’un conflit entre bandes. Mi-septembre, un autre a été agressé par treize jeunes à Genève.