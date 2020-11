Statistique : Les coûts ambulatoires augmentent en Suisse

Les traitements ambulatoires sont plus chers encore tandis que les coûts hospitaliers stagnent, selon l’Office fédéral de la Statistique.

En 2019, les accidents sont, comme l’année précédente, la cause la plus fréquente d’hospitalisation. Les maladies du système ostéo-articulaire comme l’arthrose, les problèmes articulaires et dorsaux viennent en seconde place.