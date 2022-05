Parlement : Les coûts de la crèche devraient être moins élevés à l’avenir

La commission de l’éducation du National a mis en consultation jusqu’au 7 septembre un projet de loi qui demande que Berne prenne en charge jusqu’à 20% des frais d’accueil extra-familial.

Bonne nouvelle pour les parents qui font garder leurs enfants à la crèche ou dans des structures parascolaires. Ils pourront peut-être bénéficier d’un soutien financier de la part de Berne. C’est ce que vise en tout cas un projet de loi destiné à améliorer l’accueil extra-familial en Suisse. Soumis en consultation mardi et jusqu’au 7 septembre, il a été concocté par la commission de l’éducation du National.

La commission prévoit donc que la Confédération prenne à sa charge entre 10 et 20% du coût moyen d’une place en garderie. Une enveloppe annuelle de 530 millions de francs est prévue à cet effet. Le coup de pouce fédéral doit s’ajouter aux éventuelles contributions des cantons et des communes, y compris les contributions légales des employeurs, précise le projet. Le soutien de base sera de 10%, quelle que soit la situation financière des parents. Il sera dû pour chaque enfant dans un cadre institutionnel, et ce de la naissance jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire.