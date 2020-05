Suisse

Les coûts de la santé n'ont pas connu de pause

L'épidémie de Covid-19 qui a explosé à la mi-mars en Suisse n'a influencé que très partiellement les résultats des trois premiers mois.

Les EMS, les physiothérapeutes et les traitements hospitaliers ambulatoires sont les secteurs qui grèvent le plus les coûts de la santé. De plus, l'épidémie qui a explosé à la mi-mars en Suisse, n'influence que très partiellement les résultats des trois premiers mois, a précisé la directrice d'une des deux faîtières d'assureurs maladie dans une interview au «SonntagsBlick».