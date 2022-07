Environnement : Les coûts pour l’utilisation de l’eau dans l’agriculture ont doublé

D’après l’Agroscope, la tendance au cours des trente dernières années est «clairement à l’augmentation des coûts de l’eau» utilisée pour l’irrigation des terres agricoles.

Les sources d’approvisionnement en eau payantes vont être de plus en plus utilisées. (photo d’illustration)

En Suisse, l’agriculture est un secteur particulièrement touché par le réchauffement de la planète et la variabilité des précipitations. «L’approvisionnement des terres agricoles à partir de sources d’eau naturelles est de plus en plus sous pression», révèle ce mardi Agroscope, le centre de compétence de la Confédération dans le domaine de la recherche agronomique et agroalimentaire.