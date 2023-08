Suisse: A cause des coûts, les primes maladie devraient exploser

Des chiffres publiés mardi par «20 Minuten» pour le premier semestre de cette année sur les coûts de la santé confirment la tendance: 19,8 milliards de francs ont été facturés par les médecins, les hôpitaux et les autres fournisseurs de prestations jusqu’à fin juin. Par canton, on est autour des 10% en Valais, à Neuchâtel et dans le canton de Berne. Genève, Vaud et Fribourg se situent entre 7% et 8%. À Uri, on prévoit une augmentation des coûts de plus de 13%, soit la plus élevée en Suisse.