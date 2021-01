France : Le couvre-feu avancé à 18h dans plusieurs départements

Le gouvernement français a décidé, samedi, d’avancer le couvre-feu dans huit nouveaux départements. Proche de Genève, la Haute-Savoie fait figure d’exception et appliquera la mesure dès 20h.

Anadolu Agency via AFP

Confronté à la menace de variants plus contagieux du Covid-19, le gouvernement français a décidé d’avancer le couvre-feu dans huit nouveaux départements, mais des élus locaux grondent contre ce tour de vis supplémentaire dont ils contestent l’efficacité.

Exception en Haute-Savoie

La Haute-Savoie, qui fait partie des départements pouvant être soumis à un couvre-feu à 18 heures en raison du taux d’infection, n’est pas concernée par cette nouvelle mesure. Après une concertation départementale menée vendredi avec les élus sur l’opportunité de modifier l’heure du couvre-feu au regard de l’évolution de la situation sanitaire, le préfet de la Haute-Savoie a décidé de le maintenir à 20h. Dans ce département proche de Genève, le taux d’incidence sur 7 jours pour 100 000 habitants est de 204, ce qui est supérieur à 200/100 000 habitants, un niveau pouvant conduire à de nouvelles mesures. Le préfet appelle sa population à «une vigilance soutenue dans le respect des gestes barrières et dans la limitation des interactions non nécessaires.»

A Marseille, faisant fi des clivages politiques, la mairie, à gauche, et la région, à droite, ont dénoncé d’une même voix la mesure, qui, selon eux, n’a pas prouvé son efficacité.

Même tonalité du côté du président des maires du Vaucluse (sud), Jean-François Lovisolo: «On est très réservé sur l’utilité d’une telle mesure sur le plan sanitaire dans les zones péri-urbaines et rurales du département. A 18h, la population à risque est déjà chez elle et on va mettre en difficulté les commerçants, les restaurants qui font de la vente à emporter, les stations-service, les boulangeries», a-t-il déclaré à l’AFP.