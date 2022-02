Crise ukrainienne : Les craintes d’une intervention russe sont à leur comble

Les bombardements se poursuivent dans l’est ukrainien, chaque camp en imputant la responsabilité à l’autre. Washington accuse Moscou de renforcer ses troupes et la menace de sanctions.

Les craintes d’une intervention militaire russe en Ukraine se sont encore accentuées, vendredi, avec la multiplication des heurts entre séparatistes prorusses et forces ukrainiennes, un scénario de «provocations», selon les États-Unis. Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a dénoncé la mise en œuvre d’«un scénario» de «provocations» conçu par les Russes, en vue de justifier une attaque de l’Ukraine, après deux journées de heurts qui ont conduit les autorités sécessionnistes à ordonner l’évacuation des civils.

«La Russie dispose de 190’000 hommes aux abords de l’Ukraine et sur son territoire, en comptant les forces séparatistes de Lougansk et Donetsk.»

Son homologue de la Défense, Lloyd Austin, a affirmé que l’armée russe envoyait «davantage de forces» et se préparait à une intervention «en se rapprochant de la frontière, en positionnant des troupes, en augmentant leurs capacités logistiques». Vendredi, un responsable américain a estimé que la Russie disposait de 190’000 hommes aux abords de l’Ukraine et sur son territoire, en comptant les forces séparatistes de Lougansk et Donetsk. Jusqu’alors, ils parlaient de 150’000 aux frontières du pays.