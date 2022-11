Netflix : Les créateurs de «1899» accusés de plagiat

Et si «1899» n’était pas une oeuvre originale? C’est en tout cas ce qu’affirme une autrice de BD brésilienne à propos de la série mise en ligne le 17 novembre 2022 sur Netflix et qui fait partie des programmes les plus regardés de la plateforme. C’est sur Twitter que Mary Cagnin a fait part du «choc» qu’elle a eu en regardant la fiction.