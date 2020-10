Série : Les créateurs de «Game of Thrones» ont menti à HBO

Pour convaincre la chaîne que leur série devait voir le jour, David Benioff et D. B. Weiss ont quelque peu arrangé la vérité.

David Benioff et D.B. Weiss voulaient absolument que «Game of Thrones» voie le jour sur HBO. AFP

Persuadés que leur adaptation de la saga écrite par George R. R. Martin allait être un carton, David Benioff et D.B. Weiss n’ont pas hésité à mentir aux dirigeants d’HBO pour les convaincre qu’il fallait investir dans la future série «Game of Thrones». C’est ce que révèlent les deux hommes dans un livre intitulé «Fire Cannot Kill a Dragon», disponible dès le 6 octobre 2020 et dont le site de «The Independant» rapporte des extraits.

Conscients qu’HBO allait avoir du mal à dépenser de grosses sommes d’argent après avoir mis 100 millions de dollars pour «Rome» qui avait été annulée après seulement 22 épisodes en 2007, David Benioff et D.B. Weiss ont présenté une version allégée de «Game of Thrones»: «Le mensonge, c’était de leur dire que la série allait être «contenue» et se concentrer sur les personnages. En fait, «GoT» était tout ce que nous leur avions dit qu’elle ne serait pas.»

Les créateurs avaient misé sur le fait que personne au sein de la chaîne américaine ne prendrait le temps de lire les 4000 pages écrites par Georges R. R. Martin et que donc aucun dirigeant «ne verrait les dragons et les batailles prendre de l’ampleur». David Benioff et D.B. Weiss ont gagné leur pari et permis à HBO de diffuser l’une des séries les plus populaires de ces dernières années.