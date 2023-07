Le studio Mojang de Minecraft met la pression sur Reddit

Les développeurs du studio Mojang ne veulent plus de Reddit comme canal officiel de discussion.

Mojang, le studio suédois à l’origine de Minecraft, ajoute à son tour une pression supplémentaire sur Reddit. Ses dirigeants ont déclaré ne plus vouloir partager de contenu officiel sur la plateforme où leur subreddit (forum de discussion dans le jargon de Reddit) recense plus de 7 millions de membres.

Reddit fait toujours face à un vent de révolte de ses habitués qui soutiennent les développeurs contre la hausse drastique des tarifs pour l’utilisation de l’interface de programmation applicative (API). «Le corpus de données de Reddit a beaucoup de valeur, avait justifié Steve Huffman, le patron de la firme américaine. Nous ne devrions pas donner toute cette valeur gratuitement aux plus grandes entreprises du monde.» Ses propos visaient notamment, sans les nommer, Google et OpenAI, qui se servent de l’API pour alimenter les algorithmes de leurs outils d’intelligence artificielle générative.

Mais les changements de politique de Reddit concernent également les règles et la modération de nombreux subreddit, ce qui a conduit Mojang à juger que la plateforme n’était plus adaptée pour du contenu officiel et pour servir de référence aux joueurs.