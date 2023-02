Intelligence artificielle : Les créateurs du logiciel ChatGPT peinent à trouver l’antidote

OpenAI a lancé mardi un nouvel outil en accès libre, pour aider les humains à faire la distinction entre les textes produits avec un logiciel à base d’IA (comme ChatGPT, mais pas seulement) et ceux écrits par des personnes. Il doit permettre de repérer, par exemple, si des dissertations ont été rédigées par un programme informatique et non par un étudiant ou encore si on s’adresse à un humain ou à un «chatbot» (robot conversationnel) dans une messagerie en ligne.