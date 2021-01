Dans le but d’assister les personnes atteintes du Covid-19 et les personnes âgées, la firme Hanson Robotics, basée à Hongkong, prévoit de lancer d’ici à fin 2021 la production de masse de quatre robots de tailles différentes, dont son plus célèbre modèle, Sophia. Dévoilé en 2016, ce robot humanoïde doté d’intelligence artificielle et censé s’inspirer des traits de l’actrice Audrey Hepburn est devenu rapidement viral. En 2017, il a même été le premier robot à bénéficier d’une citoyenneté, celle d’Arabie saoudite.

Combattre l’isolement

«Le monde du Covid-19 va avoir besoin de plus en plus d’automatisation pour assurer la sécurité des personnes», a déclaré quant à lui le fondateur et directeur général David Hanson, en dévoilant les plans de sa société: produire des «milliers» de robots d’ici à la fin de l’année. L’un d’eux, destiné au domaine de la santé, s’appellera Grace. «Sophia et les robots de Hanson sont uniques en leur genre, car ils sont si humains. Cela peut être tellement utile en ces temps où les gens sont terriblement seuls et socialement isolés», a-t-il ajouté.